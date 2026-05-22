「520」の中国語の発音が、愛しているという意味の「我愛你」に似ているため、北京では5月20日に婚姻届を提出するカップルが殺到し、前年同日比20．93％増の累計で4860組に達した。北京日報が伝えた。市内の婚姻届提出機関は、通常より早めに受付を開始したり、窓口を増設したり、受付時間を延長したりして対応した。婚姻届を提出して「結婚証」を受け取った黄睿さんと邵沢志さんは、「1時間は並ばなければならないと思って