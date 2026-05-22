ミュージシャンの清春による公式YouTubeチャンネル『おきるねるきよはる』に、お笑いコンビ・ニューヨークの嶋佐和也、屋敷裕政がゲスト出演。東京・下北沢の古着屋を巡る最新動画『【清春×ニューヨーク コラボ！】下北沢にて古着買う！清春行きつけのお店や気になるお店もご紹介！』が公開された。【動画】ニューヨークが登場！清春 YouTubeチャンネル『おきるねるきよはる』今回の動画では、ニューヨークの2人をゲストに迎