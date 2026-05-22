2026年は仮面ライダー生誕55周年。そんな特別な年に「仮面ライダームービープロジェクト」と題し、仮面ライダー新作映画の制作が決定。特別な年に仮面ライダー生誕55周年記念作として『アギト―超能力戦争―』が4月29日に全国公開、今日22日から4DX上映がスタートする。オリコンニュースでは、要潤（氷川誠役）、賀集利樹（津上翔一役）、藤田瞳子（小沢澄子役）、山崎潤（北條透役）、柴田明良（尾室隆弘役）にインタビューを実