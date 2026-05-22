今年3月に創刊40周年を迎えた『アップトゥボーイ』（ワニブックス）。40周年を記念した取り組みとして、乃木坂46の6期生として活躍する、“うるみん”こと森平麗心の連載が22日発売の『アップトゥボーイ』vol.363よりスタートした。【写真】カフェデートでキュートな表情を浮かべる森平麗心連載のタイトルは『うるみんのデート向上委員会』。アイドルとして必要不可欠な要素の一つ「女子力」をアップするため、森平がさまざま