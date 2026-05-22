乃木坂46の3代目キャプテン梅澤美波（27）が22日までに更新された乃木坂46の公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」に出演。卒業コンサート直後に公式お兄ちゃんであるお笑いコンビ「バナナマン」からのプレゼントを報告した。21日、東京ドームで開催された梅澤の卒業コンサートでは1曲目から涙があふれた。「私の乃木坂人生をぶつけます。受け止めてください」と呼びかけると、気球に乗って初のセンター曲「空扉」を歌いなが