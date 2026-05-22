板前寿司ジャパンが運営する「東京寿司 ITAMAE SUSHI愛宕店」では5月15日より、「20周年感謝祭 すし祭り」を開催している。「20周年感謝祭 すし祭り」同フェアでは、豊洲仲卸「石司」から仕入れる最高級の天然本まぐろを使用した人気メニューを、特別価格で提供する。「最強 天然本まぐろセット」(5480円→3980円)メニューは、「最強 天然本まぐろセット」(5,480円→3,980円)、「最強 天然本まぐろ丼」(3,480円→2,780円)、「人気