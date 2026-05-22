歌手で俳優の武田鉄矢が23日放送のフジテレビバラエティー番組『新しいカギ』（後6：30）に出演。学校シリーズの人気企画「名曲大好き！土八先生」で奇跡の共演を果たす、せいや（霜降り明星）と武田が高校生とカギメンバーの真剣対決を盛り上げる。【写真】ドラマが楽しみ！和やかに談笑する武田鉄矢＆唐田えりからせいや演じる“坂本土八先生”がホストを務め、生徒とカギメンバーが昭和・平成の名曲早押しクイズで競い合う