歌手でタレントの中川翔子さんが5月21日、自身のインスタグラムを更新。双子の近況について報告しました。【写真を見る】【 中川翔子 】双子の近況を投稿「ふた語たのしそう！かわいい今だけなんだなぁ全てが」中川さんは「お兄ちゃんの最近のマイブーム」と言葉を添え、双子の兄の両手を持って立たせる動画を投稿。 勢いよく立ち上がる姿に中川さんが｢すごいねー｣と褒める様子が収められています。中川さんは｢ドヤっと笑