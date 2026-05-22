元プロ野球日本ハム投手の斎藤佑樹氏（37）が22日、大阪市内で公益財団法人大阪観光協会の会見にスペシャルゲストとして登壇。「大阪から日本を元気にしたい」と語った。大阪観光局とACNグループが「日本の観光ショーケース特別パートナー契約」を締結。30年にアジアNo.1の国際観光文化都市を目指す大阪観光局と、大阪発祥の企業として大阪から日本を元気にしたいという両者の思惑が一致。大阪を拠点としてグルメ、温泉、相撲