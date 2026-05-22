SHISHAMOのラストライブが全国各地の映画館にてライブビューイングされることが決定した。【写真】「言葉で言えないくらい楽しみ」近影を公開したSHISHAMO・宮崎朝子今回ライブビューイングされるのは、SHISHAMOが6月13日、14日に神奈川・Uvance とどろきスタジアム by Fujitsu（等々力陸上競技場）で開催するラストライブ『SHISHAMO THE FINAL!!! 〜Thanks for everything〜』の6月13日の公演。SHISHAMOは、2013年のCDデビ