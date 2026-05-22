スペインの富豪の死をめぐり急展開です。大手アパレルブランド「ＭＡＮＧＯ」の創業者がハイキング中に死亡した事案で、息子が逮捕されました。事故の可能性から一転…何があったのでしょうか？【写真を見る】“転落死”から一転…息子を逮捕当時現場で何が起きていた？「MANGO」創業者死亡“転落死”から一転…息子を逮捕スペインの首都マドリードの繁華街にも巨大な広告を構え、120を超える国と地域で2900店舗以上を展開する