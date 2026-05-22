記者会見する中道改革連合の小川代表＝22日午前、国会中道改革連合の小川淳也代表は22日の記者会見で、同志社国際高が沖縄県名護市辺野古沖で実施した学習プログラムを、政治的中立に反すると松本洋平文部科学相が判断したことを批判した。「教育当局の最終責任者として控えた方がいい。価値評価は慎重になった方がいい」と述べた。海を埋め立てて米軍基地を設置することには賛否があると指摘。「両論あっていいことを実地で見