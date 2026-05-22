記者団の取材に応じる沖縄県の玉城デニー知事＝22日午前、首相官邸沖縄県の玉城デニー知事は22日、名護市辺野古沖の船転覆事故で文部科学省が同志社国際高の学習プログラムは政治的中立に反すると判断したことを巡り、今後も平和学習の機会を提供する考えを示した。公務で訪れた首相官邸で記者団に「思想信条にとらわれることなく公平、公正に平和教育を行うべきだ。今後もその方針にのっとって進めたい」と強調した。文科省の