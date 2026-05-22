◇ア・リーグブルージェイズ−ヤンキース（2026年5月21日ニューヨーク）21日（日本時間22日）のヤンキース−ブル―ジェイズ戦で、メジャー応援として全米に広がりを見せている「Tarps Off（シャツ脱ぎ）」の光景が再び展開された。セントルイスでカージナルスを応援する学生たちから始まった「上半身裸」応援。村上宗隆内野手の遠征地、シアトルでは約300人規模の大集団の異様な光景となっていた。ニューヨークでは、