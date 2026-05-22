◇MLB ブルージェイズ 2-0 ヤンキース(日本時間22日、ヤンキー・スタジアム)岡本和真選手が見せたファンサービスとプレーに注目が集まっています。ブルージェイズの公式Xは、試合前に岡本選手が小さな女の子から手渡されたボールにサインを書き、記念撮影に応じる様子を投稿。「この小さなファンにとっての忘れられない思い出!」とコメントし、心温まる交流を紹介しました。岡本選手は小さなファンに合わせ終始目線を合わせるよう