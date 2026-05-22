湘南乃風のSHOCK EYEさんが、『右膝半月板損傷』と診断されたことが22日、グループの公式サイトで発表されました。発表によるとSHOCK EYEさんは、膝の痛みを感じたため医療機関を受診し、検査を受けたところ『右膝半月板損傷』と診断されたということです。今後の活動については、医師と相談し本人とスタッフで協議した結果、無理のない範囲で継続するとのことで、「現在、出演が決定しているライブ、イベントは予定どおり出演いた