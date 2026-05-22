●『ドラフトキング』続編「やっと始められた」 WOWOWの連続ドラマW-30『ドラフトキング−BORDER LINE−』(毎週金曜23:00〜)。プロ野球球団の凄腕スカウト・郷原眼力(ムロツヨシ)と、元プロ選手の若手スカウト・神木良輔(宮沢氷魚)が全国に埋もれた原石たちを探し求める、熱きスポーツドラマの続編だ。「自分はずっと覚悟のあるピエロだった」と語るムロと、『MEN'S NON-NO』でつかんだ初仕事から「呼ばれる回数が減っていった」時