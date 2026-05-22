全国34施設を展開し、洗濯乾燥機やミニキッチンなど生活設備が整う滞在型ホテルのパイオニアである東急ステイ。中長期の出張ニーズに合致するなどビジネスマンにとっても心強い存在であったが、2026年2月にブランドコンセプトを「Stay Connected.」に刷新。ビジネスホテルからライフスタイルホテルへのリブランディングに舵を切った。この転換は何を意図しているのか? 2026年3月に誕生したリブランドホテル「東急ステイ渋谷 恵比寿