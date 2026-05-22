ティアライズは5月13日、同社が運営するアクリル雑貨ブランド「アクリルLiL」から「MOJI MOJI(モジモジ)」(1,650円)を発売した。カラフルなパーツで自由に表現同商品は、カラフルなアルファベットチャームやビーズを組み合わせて、自分だけのオリジナルチャームが作れる体験型のアイテム。スターターキットは、70×65×65(cm)のコンパクト仕様で、限られた売り場面積でも展開可能となっている。スターターキット内容は、紐が1個(15