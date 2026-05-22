レアルとデザインスタジオCURIOSITYは、京都・円山公園内において、スモールラグジュアリーホテルプロジェクト「KYOTO YOSHIMIZU -京都吉水-」を共同で始動した。100年を超える歴史を持つ木造建築の「旅館 吉水」を改装し、2026年秋の開業を予定している。Lounge Image「KYOTO YOSHIMIZU -京都吉水-」のコンセプトは「Dream of Kyoto」。歴史ある「旅館 吉水」の名を継承しつつ、その建築を改装し、両者の知見と創造性を融合させる