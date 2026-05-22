びねつが展開する福利厚生サービス「カロリパークス」は5月13日、「健康管理に関する意識調査」の結果を発表した。同調査は3月13日〜19日、企業に勤める正社員522名を対象に、インターネットで実施した。健康支援制度の有無勤務先における健康支援制度の有無について尋ねたところ、44.8%が「ない」と回答し、「ある」(38.7%)」を上回った。業界別に見ると、健康支援制度の導入状況に違いが見られた。健康支援制度が「ある」という