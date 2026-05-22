アルベール・インターナショナルは、梅雨時期の課題である部屋干し臭に対して「洗う環境」から見直す対策として、洗濯機用ナノバブル発生アイテム「洗濯革命ナノバブールW(ダブル)トルネード」の販売強化を開始した。洗濯革命ナノバブール Wトルネード共働き世帯の増加に伴い室内干しが定着している。柔軟剤や消臭剤を使用したり、干し方の工夫を行っているにも関わらず、「洗っているのに臭う」という悩みを抱える家庭も少なくな