【グッドスマイルフェス2026 グッスマゲーム企画展】 5月27日～6月14日 開催予定 会場：アキバCOギャラリー1F 展示フロア グッドスマイルカンパニーは、5月27日から6月14日にかけて「グッドスマイルフェス2026 グッスマゲーム企画展」を開催する。会場は東京都千代田区のアキバCOギャラリー1F展示フロア。 本展では、「ネコぱら セカイコ