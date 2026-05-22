韓国発インナービューティーブランド「Foodology(フードオロジー)」は4月、ソウル・明洞に位置する「OLIVE YOUNG N 聖水」にてポップアップストアを開催し、日本の人気キャラクター「ハローキティ」とコラボレーションした限定エディション「フードオロジー ハローキティ エディション」を公開した。ソウル・明洞に位置する「OLIVE YOUNG N 聖水」ポップアップストア今回の限定エディションでは、「コレオロジー カットゼリー」や