ロゴTシャツやトートバッグ、ハンドタオルなど特別なアイテム日本ハムは22日、2軍の本拠地・鎌ケ谷スタジアムで23、24日に開催されるファーム・リーグ、ヤクルト戦において、ファームマスコット「C・B」（愛称：カビー）の20周年を祝して、ヤクルトのマスコット「つばみ」が来場すると発表した。これに合わせて、つばみとカビーのコラボグッズも販売される。グッズは斬新で愛らしいデザインが特徴で、バリエーションも豊富。ロ