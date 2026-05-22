フィギュアスケート男子で五輪２大会連続メダルの宇野昌磨（２８）と同女子で世界ジュニア選手権金メダルの本田真凜（２４）による挑戦を多くの大手企業がサポートする構えだ。?しょまりん?として、現役復帰してアイスダンスに取り組むことを２２日に発表。２０３０年フランス・アルプス五輪を目指す上で、ともにトヨタ自動車に所属して活動するという。フィギュア界で「すごい企業がスポンサーになる」との噂もあった中でロート