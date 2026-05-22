Canva Pty Ltdは、高等教育機関向けプログラム「Canva大学・専門学校(教育機関)」の提供開始に伴い、ソフトバンク、加賀ソルネット、SB C&Sの3社と全国の大学・専門学校を対象とした戦略的パートナーシップ契約を締結した。Canva大学・専門学校(教育機関)「Canva大学・専門学校(教育機関)」は、大学・専門学校向けに設計された、ビジュアルコミュニケーションおよびコラボレーションのためのオールインワンプラットフォーム。