これは筆者自身の体験談です。ある晩、寝かしつけの時間、息子がふと「ママ、どこに行くの？」と聞いてきました。普段は寝かしつけの後、家事や仕事をこなすことが多い私。その時、息子から「ママもゆっくり休んだほうがいいよ」と言われ、驚きと共に心が温かくなりました。息子の優しさに気づき、日々頑張りすぎている自分を見直すきっかけになった出来事です。 息子の気遣い、心温まる一言 その晩も、寝かしつけの時間がや