北京で開かれた中ロ首脳会談について2026年5月21日放送の「大下容子ワイド！スクランブル」（テレビ朝日系）は前週に行われた米中首脳会談と比較、中国とロシアの力関係に変化が生じていると報じた。元テレビ朝日モスクワ支局長の武隈喜一さんによる同行した経済人の分析などを受けながら、コメンテーターの柳澤秀夫さんは「先の米中首脳会談と比べると、ロシア側が格下というイメージはぬぐえない」と発言した。「ロシア側はこの