無線通信ハッキングデバイス「Flipper Zero」の開発で知られるがFlipper Devicesが、LinuxベースのOSを搭載したIP通信ハッキングデバイス「Flipper One」を開発中であることを2026年5月21日に発表しました。Flipper One - we need your helphttps://blog.flipper.net/flipper-one-we-need-your-help/Flipper Devicesが開発したFlipper ZeroはBluetoothや赤外線通信などの無線通信に対応したデバイスで、ユーザーが自分で機能を追加