福島県の高速道路で高校生ら21人が死傷したバス事故を受けて山形県が臨時調査を行った結果、大型連休中、全ての高校で学校に対し遠征届けが提出され、教員や保護者、学校関係者以外による運転はなかったことが分かりました。福島県の磐越自動車道で5月6日、新潟県の高校の男子ソフトテニス部の部員が乗ったマイクロバスが事故を起こし、生徒1人が死亡し、20人が重軽傷を負いました。事故を受けて山形県は、県内の高校を対象にゴ