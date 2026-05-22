◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝２２日、栗東トレセンアメティスタ（牝３歳、栗東・牧浦充徳厩舎、父キタサンブラック）は２２日朝に東京競馬場に向けて出発した。牧浦調教師は「東京は初めてですし、慣らした方がいいタイプなので」と意図を説明。繊細な３歳牝馬だけに、最善と思われる手を打ってきた。２戦目の未勝利戦を首差で制し、続く菜の花賞は頭差と接戦に強い。前走のフラ