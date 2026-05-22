22日朝早く、山形市の住宅街で住宅1棟と倉庫が焼ける火事がありました。けが人はいないということです。22日午前4時半ごろ、山形市千歳一丁目の無職・井上進さん（75）が所有する倉庫から出火していると119番通報がありました。駆け付けた消防により、火はおよそ2時間後に消し止められましたが、この火事で、木造一部2階建ての住宅と木造平屋建ての倉庫のあわせて2棟が全焼しました。警察の調べによりますとこの家には、井上さんが