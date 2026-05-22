フジテレビ系の恋愛バラエティー番組「あいのり」に参加していたブロガー・桃が“激変ショット”を公開した。２２日までにブログを更新し、「今回の韓国はよっこ＆クロちゃんと３人で」と同番組の元メンバーであるクロ、よっこと韓国へ。「飛行機にのるとめちゃくちゃ目が乾燥するから、カラコン入れるのは飛行機降りてから」と説明し、裸眼ショットを公開。「２人は裸眼なのに、可愛いくて、いいなぁ。本当に、小さいよね。あ