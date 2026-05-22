記事ポイント青唐辛子と赤唐辛子の旨辛バランスに刻み大根のパリパリ食感を掛け合わせたおかず調味料ご飯・そうめん・うどん・冷奴・野菜など夏の食卓に幅広く対応2026年6月1日より全国スーパーマーケットで発売、希望小売価格378円（税込） 猛暑が続く夏、食欲が落ちがちな日でも満足感のある一品に仕上がるおかず調味料が登場します。会津天宝醸造が手がける「鬼うま！夏メシ革命」は、のせるだけ・混ぜるだけで夏の主食を