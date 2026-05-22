多くのドライバーが一度は経験したことがあるであろう、カーナビの不可解なルート案内。それに対する不満の投稿がSNSで話題を集めている。【映像】ドライバー達が激白するナビの罠投稿したのは、ヨッピーさん(＠yoppymodel)。カーナビを利用していた際、目的地までまだ距離があるにもかかわらず「ここで降りるのが正しい」と強引に高速道路を降りるよう指示され、従った結果、所要時間が延びて遅刻してしまったという体験をXに