マルチクリエイターのうたじまいが21日、自身のSNSを更新。10年の交際を経て、結婚したことを報告した。【写真】幸せいっぱい！「エッホエッホのうた」うたじまいがツーショットツーショットを添えて「10年付き合ったドラマーの彼と結婚しました。ずっとずっと根拠のある大丈夫を言い続けてくれた1番大好きな人、1番の親友です。変わらずよろしくね」と記している。「エッホエッホ」が『現代用語の基礎知識 選「2025 T＆D保