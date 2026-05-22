韓国の恋愛リアリティー番組『乗り換え恋愛４』にて、イケメン俳優へと転身を遂げたソン・ベクヒョンと、その元カノで客室乗務員（CA）のパク・ヒョンジの、切なく複雑な関係性が明かされる一幕があった。【映像】イケメン俳優の元カレがスタイル抜群美女のデート（目撃する元カノも）『乗り換え恋愛』は、さまざまな理由で別れた複数のカップルが一つ屋根の下で生活し、過去の恋と新たな出会いの間で葛藤する姿を赤裸々に描い