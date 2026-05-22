◇女子ゴルフツアーブリヂストン・レディース第2日（2026年5月22日千葉県袖ケ浦CC袖ケ浦C＝6732ヤード、パー72）第2ラウンドは降雨によるコースコンディション不良のため中止となった。この日のスコアは無効になり、54ホールの短縮競技となることが決まった。この日は競技開始が雷雲接近のため2時間30分遅れて、午前9時30分に第1組がスタートしたが、午前11時18分に降雨で中断。選手はクラブハウスに引き揚げていた。