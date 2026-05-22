細野晴臣が2026年9月11日（金）に発売する23枚目の新作アルバム『Yours Sincerely』の商品イメージ画像が公開された。2025年のロンドン公演やパリでのDJイベント、国内ツアーの即完売など、現在も国内外で精力的な活動を続ける細野晴臣が、通算23枚目となる新作アルバム『Yours Sincerely』を、2026年9月11日（金）に全世界リリースする。全10曲を収録した本作は、母性や慈悲といった人間の深層意識をテーマに、孤独や混乱の時代の