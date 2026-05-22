ヴァセリンは、ボディケアシリーズのグローバルブランドアンバサダーとして、世界的スーパースターとして活躍するジェニーを起用したことを発表した。世界中で長く愛されてきたボディケアブランドであるヴァセリンと、日々のセルフケアを通じて自信をもって自分らしさを表現するモダンカルチャーの象徴・ジェニーによるコラボレーション。本コラボレーションを通じて、シンプルでありながら高い効果をもたらすヴァセリンのボディケ