エアアジアXは、クアラルンプール〜カラチ線を6月30日をもって運休する。地政学的不確実性とサプライチェーンの混乱を理由としており、ネットワークを最適化する。運休期間は2027年3月26日までを予定しており、市況と需要に基づいて運航を評価する。予約客には、支払手段もしくはクレジットアカウントへの返金を案内する。