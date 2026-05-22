スカイマークは、新機材ボーイング737-8型機の就航を記念したグッズを機内限定で順次販売する。第1弾として、「737-8就航記念マグカップ」（税込2,000円）を6月1日から販売する。真っ白なボディに大きな「8」をあしらったシンプルなデザインで、ボーイング737-8型機の航続距離や座席数などの仕様も記載されている。容量280ミリリットル、ぽってりとした厚みのあるダイナーマグタイプで、食器洗浄機・電子レンジ使用可。陶磁器製・