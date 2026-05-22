近年、ラグジュアリーファッションとストリートカルチャーの関係性は、より複雑で豊かなものになっています。しかし、その関係が“トレンド”として語られる遥か以前から、ストリートの表現者たちへ静かに眼差しを向け続けてきた存在がいました。agnès b. は、渋谷PARCO 4階のPARCO MUSEUM TOKYOにて、展覧会「agnès b. on aime le graff!! _50年、ストリートとともに」を5月22日から開催します。本展は、フランス・ルー