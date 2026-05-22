けさ、山形県山形市で火災があり、住宅など２棟が全焼しました。ケガ人はいないということです。 警察によりますと、きょう午前４時３０分ごろ、山形市千歳にある男性（７５）の住宅で火災がありました。 通行人の５０代の男性が、現場付近から炎が出ているのを発見し１１０番通報したということです。 消防により、火はおよそ２時間後に消し止められましたが、木造平屋建ての小屋と木造一部２階建ての住宅が全焼しました。 け