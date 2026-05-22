立石は合流後、2試合連続でヒットを放っている（C）産経新聞社阪神黄金ルーキー、立石正広のパフォーマンスが注目されている。5月19日の中日戦（倉敷）から合流。「6番・左翼」で先発出場。2回先頭で回ってきたプロ初打席で相手先発左腕、金丸夢斗の初球を捉えてすぐさまプロ初ヒットを記録したことも話題を集めた。【動画】ナインの喜ぶ顔ったら…プロ初安打をマークした立石を祝福するベンチの様子そして翌日の20日の中日