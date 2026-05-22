カイシュウが運営する夕日ヶ浦温泉の旅館「海舟」(京都府京丹後市)は、宿泊客の好みに合わせた食事を楽しめる新たな宿泊体験を提供している。海舟外観同施設は、日本夕日百選にも数えられる美しい夕陽を望む絶好のロケーションと、地元食材を活かした旬の料理が自慢の旅館。従来の旅館の会席料理は、あらかじめ内容が決まっているスタイルが一般的だったが、旅行スタイルや食の好みの多様化を受け、海鮮を主役としたメインを選べる