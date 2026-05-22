ロココは5月から、IT・DX人材育成を研修実施で終わらせず、現場での実行・定着までを一貫して支援する「企業向けIT研修サービス」の提供を開始した。ロココの研修サービス導入前後のイメージ近年、IT・DX人材育成の重要性が高まる一方で、研修後の活用が個人の取り組みに委ねられてしまう課題や、効果を測定・可視化できず次の一手に活かせないという課題が顕在化している。こうした課題を背景に、同社ではIT・DX部門や人事部門と