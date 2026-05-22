◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝５月２２日、美浦トレセン抽選を突破してオークスの舞台に立つスタニングレディ（牝３歳、美浦・高木登厩舎、父ベンバトル）は、坂路を４ハロン７０秒１―１７秒６のキャンター。テンションを考慮して、ゆったりと駆け上がった。宗方助手は「目いっぱいに仕上がっています。現状は広いコースの方が合っていますが、メンバーが強いので胸を借りたいで