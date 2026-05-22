俳優でタレントのはいだしょうこが、22日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金前11：47）に生出演。運転免許の取得を断念した理由を明かした。【写真】「瓜二つ！」母とのショットを公開したはいだしょうここの日は「貴重！歌と体操W元お姉さん」と題した企画が展開され、はいだはNHK Eテレ『おかあさんといっしょ』で2019年から7年間、初代体操のお姉さんとして活躍した秋元杏月とともにゲスト出演した。